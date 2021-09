Beach tennis, Doriano Beccaccioli campione d’Europa: “Grazie ai tifosi”

Fiumicino - Parteciperà da campione d’Europa ai prossimi Mondiali. Doriano Beccaccioli ha vinto ed è salito sul tetto continentale ai Campionati Europei di beach tennis.

L’atleta di Fiumicino, insieme al compagno di squadra Mattia Spoto, ha dominato la competizione a cui ha preso parte a Sofia e ha avverato un sogno bellissimo: “Il primo grazie va alla squadra, grazie per esserci stati vicini in tutti i momenti di difficoltà che ci sono stati nel match, siete stati istrionici”. Ha scritto l’azzurro sulla sua pagina personale Instagram.

Non è finita la sua stagione da beacher in spiaggia. Il tennis a un passo dal mare è in crescita in Italia, come sta accadendo per il padel. E la sede dei Mondiali Itf è sempre Terracina, che più volte ha ospitato competizioni importanti del circuito, dedicato allo sport del tennis in spiaggia. Fiumicino, oltre agli atleti olimpici per cui ha tifato a Tokyo, ha anche Doriano a cui potrà far sentire il suo calore, mentre a Terracina punterà al tetto mondiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doriano Beccaccioli (@skwlkr94)

Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport