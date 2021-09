Colle Oppio, tenta di aggredire con calci e pugni una pattuglia della Polizia Locale: arrestato

Roma – È stato arrestato questa mattina un uomo di 47 anni che, a Colle Oppio, ha tentato di aggredire una pattuglia della Polizia Locale durante uno dei consueti controlli della zona. Gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” hanno chiesto alla persona di alzarsi dal giardino ma all’improvviso l’uomo, un cittadino di nazionalità ivoriana, ha tentato di colpirli con calci e pugni. Il quarantasettenne è stato bloccato e accompagnato presso gli uffici di via della Greca, dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

