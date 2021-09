Di Giovanni (M5S): “Noi bene su agricoltura, la Lega si sveglia in campagna elettorale”

Ostia – “Secondo la Lega, alla vigilia del G20 agricoltura, Roma ancora non avrebbe un piano per lo sviluppo agricolo. Sarebbe da dire, piuttosto, che alla vigilia delle elezioni amministrative la Lega improvvisamente scopre la propria vocazione agricola, quando per anni è stata silente su questo tema. Il Piano Strategico Agricolo e Alimentare di Roma esiste ed è uno strumento teso a programmare le opportune strategie per lo sviluppo della filiera agroalimentare, in linea con i programmi europei, nazionali, regionali e di ecosistema”. Così, in una nota stampa, Antonino Di Giovanni, candidato M5S alle Elezioni Amministrative di Roma Capitale.

“Il Movimento 5 Stelle in questi anni non ha mai tralasciato di porre la propria attenzione a questo comparto strategico che fa della Capitale, il Comune agricolo più grande d’Europa – continua Di Giovanni – sostenendo fortemente iniziative volte a fare da volano all’economia locale, come, solo a titolo di esempio, il Mercato di Campagna Amica in via Tiburtina, nato dopo la riqualificazione di un vecchio edificio della Provincia di Roma. O come’Agrifood Futuroma’, un tavolo di confronto che per la prima volta ha visto l’Amministrazione Capitolina porre l’attenzione sul comparto agricolo, con la partecipazione di associazioni di categoria e società civile”.

“Sono cosciente della rilevanza che questo settore ha nella nostra città – conclude Di Giovanni – e sono al fianco delle imprese, delle associazioni e degli operatori per continuare, anche nei prossimi anni e con ancora maggiore slancio, a dare il sostegno e la giusta attenzione ad una filiera che a Roma conta oltre 40mila imprese, tra agricoltura, industria, distribuzione, ristorazione e servizi”.

