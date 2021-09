Fiumicino, centrodestra e liste civiche in piazza per ascoltare i lavoratori colpiti dalla crisi aeroportuale

Fiumicino – Il centrodestra e le liste civiche collegate del comune di Fiumicino scenderanno in piazza lunedì 27 settembre alle 18.00 per sostenere le necessità dei lavoratori. “In piazza Grassi – si legge in una nota -, nel cuore della cittadina aeroportuale, saranno invitati tutti i rappresentanti di categoria e le maestranze coinvolte nella crisi del sistema aeroportuale che ha creato un effetto a catena su tutto l’indotto e sul settore turistico, in particolare, che risentirà in modo importante della crisi del comparto”.

“Il centrodestra – conclude la nota – vuole ascoltare tutte le voci e le necessità e vuole rappresentarle senza esclusioni, accertata l’insensibilità dell’Amministrazione comunale sul tema. Dobbiamo una maggiore attenzione a coloro che subiranno gli effetti dei tagli e ai giovani, cui dobbiamo anche una speranza per il futuro e una certezza lavorativa”.

