Fiumicino, pulite le cunette di via di Tragliata

Fiumicino – “Ringrazio l’Assessorato ai Lavori Pubblici che è intervenuto in questi giorni in via di Tragliata per ripulire le cunette che costeggiano la strada”.

Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi, che spiega: “Un intervento che, soprattutto all’inizio dell’autunno, favorisce un fluido smaltimento delle acque piovane e contribuisce alla sicurezza della zona”.

“Ma voglio ringraziare anche le cittadine e i cittadini che sono spesso le migliori sentinelle sul territorio – conclude – e che, con spirito di collaborazione per il bene di tutte e tutti, ci segnalano le piccole e grandi criticità che di volta in volta un territorio vasto come il nostro, inevitabilmente, presenta”.

