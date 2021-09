Il cielo di Ostia accoglie le civette della Lipu: come assistere alla loro liberazione

Ostia – Grazie all’instancabile lavoro dei volontari del Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu di Roma, altre due civette saranno restituite alla libertà e alla natura dopo essere state guarite.

All’evento, che avrà luogo presso il Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia (in via dell’Idroscalo) il prossimo 18 settembre e sarà preceduto da una suggestiva visita guidata al tramonto, potrà assistere chiunque lo desideri: per partecipare, infatti, basterà prenotarsi scrivendo a chm.ostia@lipu.it, aspettare l’email di conferma e, poi, fare una donazione libera.

Informazioni utili

L’appuntamento è alle ore 17.30. Per poter accedere sarà necessario esibire il green pass. Obbligatoria anche la mascherina. Raccomandati scarpe comode e un binocolo.

