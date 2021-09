Il Sindaco incontra Francesco Milone, Caporeparto dei Vigili del Fuoco di Pomezia

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha incontrato oggi Francesco Milone, Vigile del Fuoco in pensione dal 1 settembre scorso, Caporeparto con 35 anni di servizio presso il distaccamento di Pomezia.

“Una carriera al servizio della comunità – ha detto il Primo Cittadino – Voglio ringraziare Francesco per il lavoro svolto sul nostro territorio, per la passione e la dedizione impiegati negli interventi a tutela della salute pubblica, della cittadinanza e dell’ambiente. Un impegno, che è spesso una missione, che la nostra Città non dimenticherà”.

