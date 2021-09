Ladro ricercato in tutta Europa si nascondeva a Santa Severa: arrestato

Santa Marinella – Era ricercato per furto in tutta Europa ma, grazie ad un’accurata attività di indagine da parte degli agenti della Polizia Giudiziaria di Civitavecchia, è stato rintracciato e arrestato a Santa Severa, nel comune di Santa Marinella.

E’ successo nella mattinata di sabato 11 settembre: l’uomo, un 30enne di origini romene, è stato associato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana, in attesa della richiesta di estradizione in Romania.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

