L’Associazioni italiani arbitri di Formia elegge il nuovo presidente: è Vincenzo Marino

Formia – Prove di un ritorno alla normalità nella serata del 13 settembre all’interno del Coni di Formia dove i membri dell’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Formia, si sono riuniti per eleggere il nuovo Presidente che lì guiderà fino al 2024.

Dopo l’appello nominale e un’introduzione sulle modalità di voto, il presidente uscente Marco Falso ha preso la parola ringraziando tutti e sottolineando come l’esperienza dirigenziale maturata all’interno della sezione gli sia utile per svolgere al meglio il ruolo di coordinatore nazionale del Settore Tecnico Arbitrale. Infine Falso si è soffermato sul senso di appartenenza che ogni associato deve avere verso la Sezione perché solo cosi Formia e i propri associati possono ambire ad ottenere importanti risultati.

Ha preso poi la parola il candidato alla presidenza della sezione Vincenzo Marino che nel salutare tutti i presenti ha voluto ringraziare i suoi predecessori confessando come da loro prenderà spunto su come guidare al meglio la sezione. Marino ha poi presentato il suo programma che si basa sui principi di: formazione, osservanza delle regole e rispetto, senso di appartenenza, partecipazione ma anche marketing e comunicazione. Infine il candidato si è rivolto a tutti gli associati invitandoli a rincorrere i propri sogni ricordandosi sempre da dove si è partiti: la Sezione di Formia. Proprio su quest’ultimo aspetto Vincenzo Marino si è soffermato motivando gli associati a ritornare a vivere la Sezione cosi come accadeva prima dell’arrivo della pandemia e il conseguente svolgimento delle numerose attività in modalità online. “Solo attraverso la coesione e il senso di appartenenza – ha concluso Vincenzo Marino – la Sezione di Formia può continuare a dare il proprio contributo a tutto il movimento arbitrale cosi come fa dal 1988″.

Il programma presentato ha convinto la maggioranza dei partecipanti che hanno riposto in lui piena fiducia eleggendolo con oltre il 95% di voti. Vincenzo Marino è cosi diventato a soli 31 anni il più giovane Presidente che sia mai stato eletto all’interno della Sezione di Formia.

Vincenzo Marino, è stato arbitro dal 2006 fino all’ultima stagione sportiva. Sin da quando ha mosso i suoi primi passi all’interno dell’associazione ha partecipato attivamente alla vita della sezione, ottenendo anche importanti risultati personali. Nella stagione 2010/2011 viene selezionato per partecipare al progetto nazionale Mentor/Talent. Successivamente al termine dell’anno associativo 2013/2014 riceve il Premio Cicerone per essersi maggiormente distinto in ambito tecnico, associativo e comportamentale all’interno della sezione. Sempre nel 2014 viene promosso come arbitro all’organo tecnico Interregionale. Infine dal 2012 è un membro stabile del Consiglio direttivo sezionale in cui ha ricoperto dapprima il ruolo di responsabile degli eventi sezionali, poi è stato nominato responsabile del corso arbitri e successivamente delle Riunioni Tecniche fino a diventare vicepresidente della Sezione lo scorso luglio.

