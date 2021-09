Roma – I carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 47enne, già con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica ed hanno scoperto una “Casa dello spaccio” nel quartiere della Magliana.

I militari, dopo aver notato l’uomo in strada in atteggiamento sospetto, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Il comportamento stizzoso, assunto sin da subito dal 47enne, ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo.

Foto 3 di 3





I sospetti sono divenuti conferme quando i carabinieri hanno esteso il controllo all’abitazione del fermato, dove hanno scoperto due stanze adibite a serre di marijuana con un accurato sistema di illuminazione e di areazione, al cui interno hanno rinvenuto più di mezzo chilo di marijuana, già defogliata e confezionata, e un bilancino di precisione.

Durante la perquisizione, i militari hanno eseguito una verifica unitamente al personale specializzato della società di distribuzione di energia elettrica, sul contatore dell’energia elettrica, dove è stato accertato che era stato manomesso, in modo da prelevare un quantitativo di energia elettrica per alimentare le serre indoor che non veniva computato.

La droga è stata interamente sequestrata, mentre l’uomo è finito in manette ed è stato accompagnato in caserma, dove resterà in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio