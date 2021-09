Roma, titolare di autolavaggio “ruba” la corrente per oltre un anno: arrestato

Roma – Il titolare di un autolavaggio della zona del Quadraro è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica dopo che i Carabinieri del Comando Stazione di zona hanno scoperto, grazie anche al contributo fornito da una società di fornitura di energia elettrica, che la sua attività, sprovvista di qualsiasi contratto di allaccio alla rete energetica, usufruiva di elettricità grazie ad una manomissione del contatore interno ai locali dell’esercizio.

Grazie a questo stratagemma, il titolare – un cittadino egiziano di 34 anni – per oltre un anno ha usufruito di energia “gratis”, procurando un danno quantificato in circa 7.000 euro.

L’uomo si trova, ora, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

