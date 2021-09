Un Mare di Sport: il tradizionale evento al Porto Turistico di Roma

Ostia – “Lo sport per tutti” è uno degli slogan dell’ormai tradizionale “Un mare di sport”.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, trova spunti e motivazioni particolari anche grazie al successo che gli atleti italiani hanno riscosso questa estate agli Europei di calcio, alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi.

A cura della Asd Un Mare di Sport in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Gruppo Matches ed il Porto Turistico di Roma, Un mare di sport avrà luogo come di consueto nelle aree multisport allestite proprio lungo lo scalo marittimo di Ostia che ospiterà la kermesse tutti i week end di settembre (da venerdì a domenica) dalle 16 alle 21 per un totale di 12 ore di attività, con il contributo della Regione Lazio.

Grazie alla presenza di tecnici e atleti delle numerose discipline presenti, la manifestazione intende promuovere lo sport soprattutto tra le generazioni più giovani, con prove gratuite per tutti.

Tra gli sport presenti alla kermesse, questo week end, torna sulla marina, “un’onda di rotelle”, il fantastico mondo delle acrobazie sui pattini a rotelle con la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) che tanto successo ha ottenuto nelle precedenti edizioni. Non manca la regina delle Olimpiadi, l’atletica leggera con la Fidal Lazio, il basket con la prestigiosa compagine lidense dell’Alfa Omega, la pallamano.

Numerosissimi i bambini e le famiglie che hanno affollato lo scorso week end l’area dedicata al Triathlon giovanile con il Comitato regionale della FITRI( Federazione Italiana Triathlon).

Quest’anno new entry d’eccezione uno sport senza età: gli scacchi con Scacchiostia associazione da anni presente sul territorio lidense da dove sono partiti campioni che si sono affermati nelle gare internazionali.

Il Programma dal 17 al 19 Settembre

Pista di pattinaggio attiva dalle 16 alle 21 a cura di FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) con allenatori federali, simulazioni di Hockey e percorsi destrezza. Domenica esibizione freestyle.

AICS ROMA area multisport

Spazio atletica leggera con la FIDAL Lazio

BASKET Alfa Omega con due canestri e un campo di gara;

PALLAMANO con campo attrezzato

