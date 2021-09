Capita sempre più spesso che al nostro staff Ambulanza privata trasporto pazienti Milano arrivino richieste di utenti smarriti, che chiedono informazioni riguardo al reperimento di ambulanze private; cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza. Per cominciare cominciamo a parlare di quali siano le differenze tra un’ambulanza privata e una cosiddetta “pubblica”. Dal punto di vista pratico, cioè le caratteristiche fisiche dei due mezzi, nonché le dotazioni di bordo, non cambia assolutamente nulla. I mezzi di soccorso infatti si contraddistinguono tra di loro essenzialmente per il tipo di servizio che svolgono, cioè se sono mezzi di base, avanzati, o centri mobili di rianimazione. Potrebbero esistere quindi due “centri mobili di rianimazione” esattamente identici, pur essendo uno pubblico e uno privato, cioè rispettivamente a carico del sistema sanitario nazionale il primo, e del privato cittadino il secondo. In definitiva quindi si parla di ambulanza privata nel momento in cui è proprio il privato cittadino a doversi fare carico del costo totale della stessa. In alcuni casi inoltre, ricade sempre sull’utente anche l’onere del reperimento del mezzo e dell’organizzazione dell’intero trasporto. Qui iniziano le prime difficoltà; se il paziente si trova in un reparto ospedaliero, casa di riposo o clinica privata di qualunque genere, di solito è lo stesso personale sanitario della struttura a fornire il numero di telefono o i riferimenti di una delle associazioni o società di ambulanza locali.

Attenzione l’ Ambulanza privata trasporto pazienti Milano non sempre è emanazione di enti economici. Semplicemente sono quelli che hanno fornito la propria disponibilità in caso di bisogno e che sono validissime se il tragitto da percorrere è di breve durata. Quando invece il trasporto comincia a superare i 300 Km, le differenze di costi e tariffe chilometriche delle singole ambulanze può comportare ingenti differenze di spesa. Inoltre, l’età di un’ambulanza o l’eventuale assenza di una barella “comoda” e “ammortizzata”, potrebbero influire non poco nella fattibilità del trasporto. Fortunatamente oggi, come del resto avviene già da molti anni nell’ambito degli alberghi o dei voli di linea, è possibile utilizzare un comodo motore di ricerca online come il nostro . In pochi minuti infatti, è possibile scoprire quale sia la miglior offerta tra centinaia di ambulanze posizionate su tutto il territorio nazionale. Una volta scoperto il prezzo migliore è inoltre possibile verificare immediatamente la disponibilità della stessa per il giorno prescelto. I costi fissi e le tariffe chilometriche mediamente applicate dalle associazioni e società italiane di trasporto sanitario, possono variare anche notevolmente.

Ovviamente il conteggio dei chilometri totali deve tener conto di un’andata e un ritorno, cioè non solamente il tragitto compiuto da una Ambulanza privata trasporto pazienti Milano con il paziente a bordo, ma anche il tragitto che l’equipaggio dovrà compiere per ritornare alla propria sede. Il pedaggio autostradale viene sempre conteggiato a parte, ed è facilmente calcolabile recandosi sul sito web di autostrade (ovviamente nel caso di trasporti effettuati interamente in Italia). Va detto però che esistono alcune associazioni, come ad esempio la Croce Rossa Italiana, che essendo esentate dal pagamento dei pedaggi autostradali, non applicheranno alcuna spesa aggiuntiva al preventivo proposto. La stessa esenzione esiste per determinate tipologie di trasporti come ad esempio nel caso di pazienti assistiti da medico e/o infermiere, di pazienti oncologici, di pazienti dializzati o di trasporto organi ed emoderivati (Circolare n. 8758 del 02/10/2014: esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari).