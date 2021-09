Anzio, finanziamento statale per la nuova pista di atletica leggera

Anzio – “Il finanziamento statale della pista di atletica, all’interno dello Stadio del Calcio, si aggiunge alla realizzazione del nuovo Stadio del Nuoto ed all’imminente apertura del Palazzetto dello Sport Città di Anzio. Si tratta di un’opera importante, che consentirà agli amanti di questa disciplina, tra i quali tantissimi giovani, di praticare l’attività sportiva in un impianto di primo livello”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla conferma del finanziamento statale, pari a circa 700.000 euro, per la nuova pista di atletica, seguito da vicino dall’Assessore al Patrimonio e Bilancio, Eugenio Ruggiero, impegnato nell’azione di governo per la valorizzazione del patrimonio comunale e per l’ammodernamento degli impianti sportivi del territorio comunale.

La Giunta De Angelis, infatti, lo scorso mese di ottobre, aveva approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione della pista di atletica, presso lo Stadio Massimo Bruschini.

“Per riuscire ad ottenere il finanziamento statale, – comunica l’Assessore, Eugenio Ruggiero – come Amministrazione, abbiamo stanziato 273.000 di risorse comunali, che confermano la nostra forte determinazione per consegnare alla cittadinanza anche il nuovo impianto dell’atletica. Il progetto esecutivo, per l’adeguamento ed il restyling integrale della pista di atletica, secondo le norme FIDAL e CONI, potrà essere cantierato, appena espletate tutte le procedure di gara propedeutiche all’inizio dei lavori”.

