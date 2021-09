Costruire un nuovo modo di abitare: il programma della Lista essere Architetti per le elezioni dell’Ordine di Roma e Provincia

Roma – I prossimi mercoledì e giovedì 22 e 23 settembre si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia. Un appuntamento importante, tanto più significativo per il fatto che insista su un territorio – quello dell’Urbe – architettonicamente depositario di un modo di concepire e vivere la Città che attraversa secoli e millenni. Coniugando il Presente con una Storia che tutto il mondo ci ammira.

La Lista essere Architetti si candida alla guida dell’Ordine con un programma ambizioso, capace di rimettere al centro del “progettare” e dell’ “abitare” l’uomo, con tutte le sue sensibilità ed esigenze. In essa figurano Professionisti completi, donne e uomini radicati sul territorio e in grado di interpretarlo al meglio.

L’obiettivo è quello di creare sinergie positive, occasioni e momenti di incontro e collaborazione che possano portare l’Ordine in mezzo alla gente, non solo fra gli iscritti. Instaurando al contempo legami fattivi e costruttivi con le Istituzioni, generatori di proposte (e risposte) alle istanze di una dimensione urbana in continuo divenire.

Da qui anche la piena adesione programmatica della lista agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, approvata nel 2015 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Al centro, il concetto di sostenibilità ambientale: finalità che per quanto concerne l’Architettura richiede un’ineludibile evoluzione del profilo professionale, da “Tecnico” a “Mediatore” dei processi di cambiamento in atto.

Oltre al candidato Presidente Claudio Rosi, nella Lista essereArchitetti si candidano anche i Professionisti Accarino Elena, Acrivoulis Maria, Andreoni Elena, Campagna Marco, Coccia Massimiliano, Esposito Daniela, Funaro Roberto (junior), Gaddini Silvia, Olivo Aldo, Pala Giorgio, Paterna Davide, Pisacane Carlo, Ricciardi Maria Adelaide e Valle Emanuela.

Il programma è articolato in dieci punti, dalla Formazione all’Esercizio della professione, puntando ovviamente agli orizzonti e alle sfide per il Futuro. Rilancio del ruolo e della figura dell’Architetto, aggiornamento professionale continuo gratuito e specializzante, tutoraggio e sostegno per le giovani leve, ma anche l’istituzione di un Osservatorio Regionale sulla Professione, nonché il Potenziamento dell’Osservatorio sulle Pari Opportunità: questi i primi obiettivi del programma. A livello di rapporti all’esterno dell’Ordine, la Lista essere_Architetti propone la semplificazione del rapporto con le istituzioni, minimo tariffario, equo compenso e certezza dei pagamenti, oltre a procedure concorsuali snelle e accessibili. In una prospettiva olistica, che sia di vero incentivo all’Architettura e che miri alla costruzione di una rete tra Iscritti, Istituzioni e Cittadini.

Un’architettura programmatica su più direttrici, dunque, improntata, in sintesi, al ritorno di un unico concetto fondamentale: quello del “costruire”. Se ne discuterà venerdì 17 Settembre, dalle 18:00 alle 20:30, nel corso della presentazione della Lista essere Architetti a Santa Marinella (Roma). L’appuntamento, cui seguirà aperitivo offerto, è fissato allo “Sporting Club Santa Marinella” di Via Aurelia 487 (con accesso pedonale da Via Rizzieri Grandi snc).

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.esserearchitetti.it .

(Il Faro online)