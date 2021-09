Ostia, le rubano la borsa mentre è seduta al bar: denunciati due baby ladri

Ostia – Hanno aspettato che si distraesse e, con uno scatto fulmineo, le hanno sottratto la borsa. Così due ragazzi, entrambi appena 17enni, hanno derubato una donna di 43 anni mentre era seduta ad un bar di via dei Traghetti, a Ostia.

L’azione dei due giovani è stata, però, notata da un passante, che ha immediatamente allertato la pattuglia dei carabinieri che passava di lì in quel momento.

I militari, allora, si sono subito messi alla ricerca dei due malfattori, che hanno poi individuato lontano, mentre tentavano di far perdere le loro tracce.

I carabinieri sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva, poi restituita alla legittima proprietaria. I due giovani ladri, invece, sono stati denunciati al Tribunale per i minorenni di Roma per furto aggravato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio