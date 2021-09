PrenotoPA e ComunicaCity, nuove modalità di comunicazione per il Comune di Sabaudia

Sabaudia – Il Comune di Sabaudia apre le porte a nuove possibilità digitali per migliorare il flusso comunicativo con i cittadini e le imprese e per rendere più agevole la fruizione dei servizi.

Due le strutture attivate sul fronte della comunicazione istituzionale, a partire da PrenotoPA che consente di gestire e organizzare al meglio gli appuntamenti e le prenotazioni dei diversi servizi comunali, per ogni singolo ufficio. L’utente può accedere al sito istituzionale e tramite l’apposito banner raggiungibile dal link https://prenotopa.it/enti/sabaudia/ può attivare il modulo per la richiesta della prenotazione, scegliendo l’ufficio desiderato, la tipologia del servizio o della prestazione di cui si necessita, visionando in tempo reale le disponibilità, giorno per giorno e ora per ora, e scegliendo lo slot temporale più idoneo alle proprie esigenze.

La piattaforma per le prenotazioni è attiva da martedì 14 settembre per un primo periodo di sperimentazione ed entrerà definitivamente a regime, quale strumento di prenotazione prioritario, il prossimo 15 ottobre. L’invito è ad iniziare sin da subito ad utilizzare il PrenotoPA così da prendere familiarità con lo strumento. Per chi ha difficoltà di accesso alla piattaforma, è a disposizione l’ufficio al piano terra per guidare gli utenti nella procedura, contattabile anche al numero 0773-514242 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Sul sito istituzionale è presente un video tutorial con tutte le indicazioni per utilizzare la piattaforma, consultabile al link: https://bit.ly/3kf8JyV.

Accanto al PrenotoPA l’Amministrazione comunale ha attivato l’applicazione ComunicaCity, che permette al cittadino di ricevere le news del Comune direttamente sul proprio smartphone. Utilizzarla è semplice: basta scaricare gratuitamente l’app dallo store Android o Apple, scegliere il Comune di Sabaudia e attivare le notifiche. Non vi è bisogno di alcuna registrazione e non è necessario rilasciare dati personali.

In caso di avvisi e segnalazioni viene inviata sullo smartphone una notifica che avverte l’utente di nuove comunicazioni non lette, consentendo così una comunicazione immediata e a portata di mano. L’app consente anche di condividere le notizie con i propri contatti e tramite i social network, chat, email o messaggi, in modo da diffondere a tutti le news più importanti o interessanti.

Anche l’app ComunicaCity avrà una prima fase di sperimentazione così da consentire all’Ente di perfezionare lo strumento, anche in base agli eventuali suggerimenti che perverranno dall’utenza o che verranno evidenziati dall’Ente durante il primo periodo di utilizzo.

“Con questi due strumenti innovativi e di estrema utilità l’Ente entrerà in una nuova era sul fronte della comunicazione istituzionale e delle relazioni con il pubblico, andando a creare flussi comunicativi immediati e più proficui, in sintonia con gli standard della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e delle linee programmatiche di mandato, fortemente indirizzate ad avvicinare il Comune alla collettività rendendolo un luogo condiviso e partecipato – commenta il presidente del Consiglio comunale, Gianluca Bonetti – La prenotazione online di un appuntamento con un ufficio o per un servizio consentirà all’utente di evitare inutili file e attese e al contempo permetterà all’Amministrazione una più efficiente gestione ed erogazione dei servizi. In tempi di covid, inoltre, sarà un importante strumento a garanzia della sicurezza e della salute dei cittadini e dei dipendenti comunali.

ComunicaCity invece renderàpiù immediata e diretta la comunicazione con la collettività e di conseguenza consentirà ai cittadini di essere informati in tempo reale con news, avvisi, allerte e ogni altro tipo di informazione che normalmente viene pubblicata sul sito istituzionale. Sarà un collegamento diretto con il palazzo comunale e un ulteriore strumento di reperimento di informazioni di diversa natura”.

