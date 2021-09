Razziano un bar di Latina: ladri incastrati dalle telecamere

Latina – Ieri i poliziotti della Squadra Volante di Latina hanno denunciato in stato di libertà due pregiudicati del capoluogo, un 45enne e un 40enne, individuati quali autori di un furto aggravato consumato presso un bar ristorante del centro cittadino.

Le indagini hanno avuto origine a seguito del sopralluogo effettuato dagli agenti intervenuti insieme alla titolare dell’attività; nella circostanza è stato rilevato che durante la notte ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale asportando denaro contante custodito all’interno del registratore di cassa per un valore di circa mille e 500 euro, strumenti elettronici per la gestione delle ordinazioni, un telefono cellulare, un tablet, due notebook e una decina di bottiglie di champagne.

Nel corso del sopralluogo, effettuato anche con il sostegno di operatori specializzati della Polizia Scientifica, sono stati visionati i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza e che hanno consentito di indirizzare i sospetti nei confronti di due individui, gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e ben noti agli operanti.

Sono state quindi eseguite due accurate perquisizioni presso le rispettive abitazioni dei sospettati dove, nonostante fossero stati abilmente occultati, sono stati rinvenuti proprio il telefono cellulare e il tablet oggetti di furto. Sono stati inoltre rinvenuti e posti in sequestro gli indumenti indossati dai ladri durante la razzia, al fine di avvalorare ulteriormente la loro responsabilità.

La refurtiva è stata sequestrata a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina