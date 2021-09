Sciopero dei mezzi, a Roma venerdì 17 d’inferno: orari e fasce di garanzia

Roma – E’ previsto un venerdì 17 nero per i trasporti a Roma. L’organizzazione sindacale USB ha proclamato uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici di 24 ore contro l’attacco ai diritti dei lavoratori per il contratto e la sicurezza.

In particolare alla base della manifestazione ci sono una serie di motivazioni indicate, tra l’altro, sul sito del Cotral: “La nazionalizzazione dei settori e riduzione dell’orario di lavoro. L’applicazione dei contratti di primo e secondo livello per i neo assunti e salario minimo per legge. Introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Lotta a qualunque forma di discriminazione. Sviluppo del sistema di ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti. Penalità economiche alle aziende sui ritardi dei rinnovi contrattuali. Legge sulla rappresentanza”.

Ad aderire allo sciopero l’Atac, la Tpl e il Cotral. Il servizio sarà regolare durante le ore di garanzia ossia alle 8 e 30 e dalle 17 alle 20. Mentre tra le 8 e 31 e le 16 e 59 e a partire dalle 20 e 01 sono possibili soppressioni e disagi.

