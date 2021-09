Scuola, Capolei-Rompietti: “Installare i sanificatori d’aria nelle aule”

Scuola – “Su segnalazione di numerose famiglie, e della dott.ssa Stefania Sambataro, vicepresidente del Comitato Nazionale IdeaScuola, abbiamo presentato in Consiglio regionale del Lazio un’interrogazione per chiedere alla Giunta di impegnare, con una apposita norma, tutti gli Istituti scolastici del territorio a installare nelle aule sanificatori d’aria e indicatori di anidride carbonica, per contrastare il contagio e la diffusione del Covid-19″. Lo dichiarano, in una nota congiunta, Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio e Daniela Rompietti, responsabile Consulta Disabilità del coordinamento romano di Forza Italia.

“L’obiettivo della nostra proposta – spiegano – è quello di garantire un rientro tra i banchi in sicurezza, tutelando i ragazzi, specie gli studenti che per motivi di salute non possono fare il vaccino, e il personale scolastico, e riducendo così il rischio di un ritorno alla didattica a distanza”.

(Il Faro online)