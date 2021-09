A Fiumicino i casi di Covid scendono sotto i 100: è la prima volta da fine luglio

Fiumicino – “Era da fine luglio che il numero di positivi nel nostro comune non scendeva sotto quota 100. Oggi, per la precisione, secondo i dati della Asl Roma 3, i casi registrati sono 85, con 11 nuovi positivi e 29 guariti rispetto all’ultima comunicazione”.

Ad annunciarlo è Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, che spiega: “Le donne contagiate sono 44, gli uomini 41, con un’età media di 34 anni. Le località più colpite: Isola Sacra e Fiumicino (31% dei casi totali), Aranova (18%), Maccarese (14%)”.

“A partire dal 15 ottobre – aggiunge Montino – per accedere ai posti di lavoro, sia nella Pubblica Amministrazione che nelle aziende private, occorrerà avere il green pass (leggi qui). Si tratta di uno strumento straordinario per contrastare la diffusione del coronavirus. Invito, pertanto, coloro che non si fossero ancora vaccinati a provvedere, per la sicurezza loro e delle persone che li circondano”.

