Bordoni: “Inutili le promesse elettorali di Zingaretti sulla Roma-Lido”

Ostia – “Zingaretti sembra vivere sempre nel migliore dei mondi possibili. Adesso il Presidente della Regione Lazio annuncia la ‘Metromare’ (leggi qui), ma la sua amministrazione regionale non è mai riuscita a dare risposte concrete sui collegamenti tra Roma e il suo litorale. Il mare di Roma resta sempre più isolato dalla Capitale”.

A parlare è il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni, candidato alle prossime elezioni amministrative, che attacca: “Il combinato disposto tra il partito pentastellato del ‘blocchiamo tutto’ e l’immobilismo della Giunta Zingaretti ha prodotto disastri come la Roma-Lido: cosa ha fatto Zingaretti in tutti questi anni per garantire un servizio decente a pendolari, a chi lavora e muove l’economia?”.

“Zero investimenti, zero cantieri e zero treni. I problemi di viabilità a sud di Roma sono noti da tempo e il potenziamento della Roma Lido avrebbe dovuto essere al centro di valutazioni politiche più attente da parte della giunta regionale”, continua Bordoni. “Invece Zingaretti continua a distinguersi per le sue promesse in campagna elettorale, ormai fuori tempo massimo”.

“Infrastrutture, trasporti e mobilità – annuncia – saranno al centro del piano di rilancio del centrodestra per Roma. Servono fatti, non parole. Bisogna fare le cose, non promettere di farle prendendo in giro gli elettori”.

