Comunali 2021, il “dono” dei cittadini al candidato sindaco D’Amici

Minturno – Il candidato a Sindaco di Minturno Pino D’Amici comunica l’apertura di altre due sedi elettorali. Dopo quella di Via XXIV Maggio a Minturno, sabato 18 settembre saranno inaugurate altre due sedi elettorali: una a Marina di Minturno in via Appia al civico numero 1256, l’altra a Scauri in via Appia al civico numero 1039.

“Tengo a precisare che – dichiara D’Amici – i locali sono stati concessi gratuitamente dai proprietari, che credono nella bontà del nostro progetto politico di rinnovamento di Minturno e si sono messi a disposizione per dare una mano nella campagna elettorale.

Saranno sedi semplici, lontane da piani di marketing che non hanno niente a che vedere con i bisogni reali dei cittadini e testimoniano ancora di più quanto l’attuale amministrazione sia lontana dalle esigenze dei minturnesi, che chiedono di essere ascoltati.

Le due sedi, insieme a quella di Minturno garantiranno una presenza capillare e saranno dei punti di incontro con i cittadini, nelle quali scambiare idee e progetti per la futura amministrazione. In questi giorni – conclude il candidato a sindaco – continuiamo ad aggiungere proposte nel nostro ‘Diario delle Idee’ che si sta arricchendo sempre di più ed è alla basa del nostro programma elettorale. Un programma cucito sul nostro territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno