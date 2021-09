Festa azzurra a Candia: Cesarini e Rodini ospiti all’evento di canottaggio

Si tinge di azzurro il lungo weekend remiero di Candia. Un azzurro olimpico, dal momento che nel pomeriggio di sabato 18 settembre, Federica Cesarini (Fiamme Oro/Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle), artefici della medaglia d’oro a cinque cerchi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel doppio Pesi Leggeri femminile – prima medaglia rosa nella storia dell’Italia del canottaggio alle Olimpiadi e primo oro per l’Italremo ai Giochi dal successo del quattro di coppia maschile a Sydney 2000 – saranno presenti sulle rive del lago canavese per salutare i partecipanti alla regata di Candia. Una presenza che creerà sicuramente un entusiasmo extra nei cuori dei ragazzi e delle ragazze in gara questa fine settimana, già eccitati per il prendere parte ad una manifestazione che ha riscosso un grande successo di partecipazione.

Per Federica e Valentina invece si tratta di una “prima” importante, dal momento che per loro la gara di Candia – Campionati Italiani di Società, Meeting Nazionale Allievi, Cadetti e Master, Gran Premio Giovani/Trofeo delle Regioni – rappresenta il primo appuntamento remiero federale al quale si recano da campionesse olimpiche.

Continuano dunque i festeggiamenti per Cesarini e Rodini, che a Candia sicuramente cercheranno di ispirare soprattutto i campioni e le campionesse di domani, tra autografi, selfie e foto, prima di ributtarsi nella mischia: il 2022 remiero è alle porte, e i Giochi di Parigi 2024, come ben sappiamo, non sono poi così distanti. (canottaggio.org)

(foto@canottaggio.org)

