Festa del Cinema di Roma, è Uma Thurman la protagonista dell’immagine ufficiale

Roma – E’ Uma Thurman la protagonista dell’immagine ufficiale della sedicesima edizione Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 presso l’Auditorium Parco della Musica.

La kermesse cinematografica ha infatti scelto di omaggiare l’attrice statunitense con un fotogramma tratto da “Kill Bill: Volume 2”, film cult del 2004 in cui, diretta da Quentin Tarantino, la diva hollywoodiana interpreta Beatrix Kiddo, un’assassina professionista in cerca di vendetta.

E non è certo un caso, dal momento che sarà proprio il regista di origini italiane a ricevere, assieme al collega Tim Burton, il Premio alla Carriera.

Sarà dunque il volto di Thurman, iconica musa e protagonista dell’universo tarantiniano sin dal 1994, anno di uscita del celebre “Pulp Fiction”, a guidare cineasti e cinefili attraverso il corposo programma della Festa del Cinema 2021.

“Uma Thurman – ha spiegato il direttore artistico Antonio Monda – è un’icona del cinema contemporaneo: una donna forte, sensibile, intelligente e indipendente. Una presenza imprescindibile come la bellezza e la libertà”.

“La scelta di siglare la Festa con l’immagine di un personaggio cult che continua a attraversare il cinema amato anche dalle generazioni più giovani – ha aggiunto Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, produttrice dell’evento – non è solo un omaggio a un’attrice straordinaria ma un modo per augurare al cinema, oltre ogni cliché, la stessa energia e la stessa capacità di continuare a combattere per una vera stagione di ripartenza”. (fonte: Adnkronos)