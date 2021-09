Fiumicino, prorogati i termini per iscriversi al servizio di mensa scolastica

Fiumicino – Sono stati prorogati al 30 settembre i termini per l’iscrizione al servizio di mensa scolastica per anno scolastico 2021/2022 per gli alunni che frequenteranno le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Fiumicino, a tempo pieno o modulare.

I genitori potranno provvedere a iscrivere i propri figli registrandosi sul portale (clicca qui), seguendo tutte le istruzioni relative alla “Compilazione iscrizioni online – Manuale di istruzione per i genitori”.

A partire da quest’anno scolastico l’accesso al sistema avviene esclusivamente tramite Spid, sia per i nuovi iscritti, sia per chi era precedentemente registrato.

