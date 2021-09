Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’impulso instabile in transito giovedì sulle regioni centrali e soprattutto settentrionali sarà seguito da un flusso di correnti da ovest-sudovest che nella giornata di venerdì penalizzeranno soprattutto le regioni tirreniche centro-settentrionali. Inizialmente coinvolto anche il Nord, tra Emilia e Triveneto, ma in miglioramento con il passare delle ore. Condizioni un po’ più stabile al Sud, ancora protetto dall’anticiclone, con tempo più soleggiato su gran parte delle regioni, ma con temperature in calo soprattutto sul basso Adriatico, anche se farà ancora piuttosto caldo, con punte di 34/35°C. Nel dettaglio:

METEO VENERDÌ 17 SETTEMBRE. Piogge e temporali dalla Toscana fino all’alta Campania, più frequenti nel pomeriggio e con alcuni fenomeni che sconfineranno alle Marche, seppur in attenuazione in serata. Coinvolta dall’instabilità inizialmente anche parte del Nord, con un avvio di giornata piovoso e a tratti temporalesco su Emilia, est Lombardia e Triveneto, ma con tendenza a graduale miglioramento nel corso della giornata. Tempo più soleggiato al Nordovest e sulle Alpi, ma in serata peggiora su Levante Ligure e a ridosso delle Alpi centro-occidentali, con qualche pioggia. Piovaschi al mattino in Sardegna, ma in miglioramento in giornata, più soleggiato al Sud, pur con transito di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo, salvo addensamenti più compatti sull’alta Puglia dove sarà possibile qualche pioggia. Temperature in calo al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: si confermano condizioni spiccatamente instabili con fenomeni anche forti in moto già dalle primissime ore del giorno da bassa Toscana verso Umbria e Lazio. Anche l’estremo Nord della Toscana, specie appenninica vedrà nuove piogge o temporali nottetempo puntualmente sino a forti. Nuova instabilità pomeridiana sulle aree interne, mentre nottetempo qualche temporale marittimo potrebbe approcciare le coste del medio-basso Lazio. Possibili grandinate e forti colpi di vento durante i temporali; possibili locali allagamenti e smottamenti. Temperature in generale ulteriore calo. Venti sino a forti di Scirocco, specie sui settori occidentali e appenninici. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Ci attende un peggioramento del tempo anche forte localmente tra giovedì e le prime ore di venerdì, a cui farà seguito dell’instabilità prevalentemente nelle zone interne, Questo peggioramento, prodotto da aria umida di origine atlantica, determinerà temporali puntualmente forti: maggiormente indiziate le aree toscane settentrionali, successivamente tra bassa Toscana, Umbria confinale e alto viterbese. L’instabilità diurna continuerà, prevalentemente nelle aree interne, sino al tardo pomeriggio di sabato, molto più isolata domenica. Temperature massime previste in progressivo calo da giovedì, minime in aumento; ventilazione meridionale sino a forte sulle coste.

