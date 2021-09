Pomezia, le attività colpite dal Covid non dovranno pagare la seconda rata della Tari 2021

Pomezia – Le attività produttive di Pomezia non dovranno versare la seconda rata della tassa sui rifiuti (TARI) in scadenza ad ottobre. L’agevolazione, deliberata in giunta il 30 giugno scorso, prevede infatti la riduzione tariffaria del 50% della quota fissa e variabile delle utenze non domestiche.

“Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Pomezia ha voluto dare un sostegno concreto alle imprese, duramente colpite dalla crisi sanitaria ed economica tuttora in corso – spiega l’Assessore Stefano Ielmini – Conosciamo bene le difficoltà affrontate e la fatica messa in campo per ripartire, ma sappiamo anche che gli imprenditori del territorio non hanno mai smesso di dedicare energie e passione alle proprie attività”.

“Abbiamo scelto ancora una volta di sostenere il tessuto produttivo cittadino riducendo del 50% la tassa sui rifiuti (TARI) 2021, dimezzando di fatto l’importo dovuto all’Ente – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Un contributo della Città al mondo delle imprese, motore dell’economia del territorio e catalizzatore delle energie più vitali e innovative”. Di seguito l’elenco delle attività produttive interessate dall’agevolazione:

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Campeggi, impianti sportivi (esclusione di distributori carburanti)

Autolavaggi

Stabilimenti balneari

Area parcheggio coperta

Alberghi con ristorante

Bed and Breakfast, affittacamere, agriturismi

Alberghi senza ristorante

Uffici, agenzie

Studi professionali (esclusione di banche, istituti di credito)

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività di lavanderia artigianale ed industriale

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, hamburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Discoteche, night club

Parchi giochi e divertimento

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia