Roma – L’allarme per un incendio appartamento a Roma, in via Gaia Melisso, è stato dato ieri alle 18 e 46 alla centrale operativa dei Vigili del fuoco. E i pompieri sono accorsi con con l’ausilio dell’autoscala, di una botte, del carro teli e del carro autoprotettori.

Le fiamme si erano sviluppate in un appartamento al primo piano di una palazzina di sette piani.

Purtroppo, però, nel corso delle operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno trovato una donna morta. Una 82enne che viveva in quella casa.

Sfortunatamente solo una constatazione del decesso.

Ma il lavoro dei Vigili del fuoco è andato avanti per quasi due ore. Un impegno utile a circoscrivere il fronte di fuoco ed evitare che il rogo si propagasse.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Probabile che sul corpo dell’anziana venga disposto esame autoptico per stabilire quali sono state le cause della morte, così come è evidente che verranno svolti accertamenti per stabilire le cause dell’incendio a causa del quale l’intero appartamento è andato completamente distrutto.

