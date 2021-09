Roma-Lido, Picca: “Altro che ‘Metromare’, quello di Zingaretti è un ‘Fantamare'”

Ostia – “Sulla Roma-Lido stiamo assistendo alla patetica rincorsa di chi la spara più grossa tra 5 Stelle e Pd. Da una parte i grillini che scrivono all’ente sbagliato anziché all’Atac sulla soppressione delle tre fermate (leggi qui) – confermando di non conoscere il territorio che amministrano – e dall’altra il presidente Zingaretti che dopo anni di immobilismo s’inventa la Metromare in piena campagna elettorale (leggi qui)”.

A parlare è Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, che continua: “I cittadini non si faranno prendere in giro, conoscono bene l’odissea quotidiana che ogni giorno li attende frutto dell’inefficienza del Campidoglio targato Raggi e della Regione Lazio. Altro che Metromare, Zingaretti che promette un treno ogni 6 minuti e lavori notturni somiglia più a una ‘Fantamare’ che ad altro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio