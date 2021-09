Speciale annullo a Civitavecchia per la Corporazione dei Piloti dei Porti di Roma

Civitavecchia – Poste Italiane, in occasione dell’evento per il “150°Anniversario dell’istituzione della Corporazione dei Piloti dei Porti di Roma, che si terrà sabato 18 settembre a Civitavecchia, parteciperà con uno speciale annullo.

Il timbro figurato, richiesto dalla Corporazione dei Piloti dei Porti di Roma, sarà disponibile, per chi desidera un ricordo della manifestazione, dalle ore 10 alle 13 presso il servizio temporaneo allestito nel Porto di Civitavecchia, Banchina.

Si potrà, inoltre, usufruire del servizio di bollatura filatelica, di accettazione ed invio della corrispondenza, di vendita francobolli e prodotti filatelici selezionati per l’occasione.

Saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. Il timbro figurato sarà depositato, dopo l’evento, nell’ufficio postale con sportello filatelico di Civitavecchia, in ViaGiordano Bruno, 11, per soddisfare le richieste di bollatura dei collezionisti nei 60 giornisuccessivi. Trascorsi i termini sarà collocato, a ricordo della manifestazione, nel Museo Storico Poste e Telecomunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico di Roma.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia