Acilia, si presenta sotto casa dell’ex moglie e le prende a calci la porta: arrestato

Ostia – Si è presentato sotto casa dell’ex moglie e ha iniziato ad urlarle contro dalla strada, arrivando a prenderle a calci e pugni la porta d’ingresso.

E’ successo ad Acilia, nel pomeriggio di venerdì 17 settembre: l’uomo, un 57enne con precedenti che da tempo perseguitava l’ex consorte, è stato arrestato dai carabinieri di Ostia.

L’uomo si era recato nei pressi dell’abitazione della donna con la pretesa di volerla incontrare: al rifiuto di quest’ultima, molto impaurita, ha quindi iniziato a prendere a pugni e calci la porta di casa. Da qui la richiesta di aiuto da parte della vittima, che ha chiamato i carabinieri.

La pattuglia di zona si è precipitata sul posto e ha arrestato l’uomo accompagnandolo, dopo le formalità di rito, in carcere.

Successivamente la donna, visibilmente scossa, ha confessato ai carabinieri di altri ripetuti episodi di pedinamento effettuati dell’uomo oltre alle numerosissime chiamate e messaggi che aveva ricevuto dall’ex marito.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

