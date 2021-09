Angelo Ulisse testimonial dell’Avis di Sezze: “Donare sangue è un gesto che salva vite”

Latina - Angelo in corsa per difendere la vita. Diventa testimonial Avis l’Ulisse di Latina che gareggia nel mondo con i colori dell’Italia e quelli della Fiamme Gialle Simoni. L’atleta pontino ha accettato volentieri di essere portavoce di un gesto che salva vite. E’ di Latina Angelo e fa la spola tutti i giorni fino a Ostia per allenarsi al Centro Sportivo della Guardia di Finanza, seguito da Claudio Licciardello.

Giovane, innamorato dell’atletica e con il sogno di eguagliare i grandi in casa, che quest’anno hanno vinto una splendida medaglia olimpica nella 4x100 (Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu), Ulisse è il volto dell’Avis di Sezze: “Sono profondamente orgoglioso di annunciare che sarò testimonial Avis per la mia città natale, Sezze”. Lo scorso 17 settembre Angelo lo ha scritto sulla sua pagina personale Instagram: “Donare il sangue è un gesto così piccolo che può fare qualcosa di così grande, basta davvero poco per ridare speranza a chi ne ha bisogno!!”. Il velocista gialloverde ha uno strepitoso personale sui 100 metri con 10”43 e il primato italiano negli juniores dei 60 metri con 6”78. Agli Europei under 20 ha vinto il bronzo nella 4x100 ed è stato anche semifinalista mondiale, con un futuro nell’atletica tutto da scrivere. Ma intanto si occupa del sociale, volendo donare gioia anche alle persone a lui accanto: “Donare è amare se stessi e gli altri, donare significa salvare vite. Dona il tuo sangue. Può salvare una vita”. Lo sottolinea su Instagram Angelo.

Il centro prelievi di Sezze lo ha accolto in Viale dei Cappuccini. Alla presenza della presidente Maria Giuseppina Campagna e della componente del direttivo Michela Corbi. Il 18enne azzurro è entrato nel mondo dei donatori di sangue. Lui, immagine pulita e giovane dello sport, che desidera cambiare il mondo e non solo donando emozioni in pista, ma anche rendendo felice chi ha bisogno. Corre verso il traguardo Angelo e porta con sé i sogni di difendere la vita.

