Covid, cancellate 20 tappe di Coppa del Mondo della scherma

Si diffonde la campagna vaccinale in Italia e in alcuni Paesi del mondo, ma non in tutti. E allora a farne le spese, come fossero i primi giorni dell’emergenza sanitaria del Covid, sono le gare sportive. La scherma sta partendo in sordina in queste prime settimane, dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

Si è riunito il consiglio della Federazione Internazionale è già negli scorsi giorni aveva deciso circa la cancellazione degli Europei di Plovdiv di ottobre. Con essi oggi, anche alcune gare di Coppa del Mondo. Competizioni satelliti per la disciplina, ma comunque importanti. Cancellate allora le tappe del circuito giovanile under 20 e l’appuntamento di Tokyo per il fioretto. 20 gare annullate per la totalità del programma mondiale.

Cancellata anche la tappa femminile di gennaio delle gare di spada, insieme a quella under 20 di fioretto a Londra. Restano confermate tutte le altre. Di seguito le gare cancellate.

Amsterdam 11-12 settembre 2021 Torneo satellite FF/FM & SM Maalot 11-12 settembre 2021 Torneo satellite SPM Bratislava 18-19 settembre 2021 Torneo satellite SF & FF Stockholm 25-26 settembre 2021 Torneo satellite SPF & SPM Turku 2-3 ottobre 2021 Torneo satellite SPF & SPM Gand 2-3 ottobre 2021 Torneo satellite SF & SM Oslo 9-10 ottobre 2021 Torneo satellite SPF & SPM Genève 9-10 ottobre 2021 Torneo satellite SPF & SPM Antalya 23-24 ottobre 2021 Torneo satellite FF & SF San José 23-24 ottobre 2021 Torneo satellite SPF & SPM Isfahan 23-24 ottobre 2021 Tornei satellite SM Split 30-31 ottobre 2021 Torneo satellite SPF & SPM Reykjavik 30-31 ottobre 2021 Torneo satellite SF & SM Barcelone 30-31 ottobre 2021 Torneo satellite FF & FM Londres 6-7 novembre 2021 Coppa del Mondo Under 20 FF & FM San Salvador 6-7 novembre 2021 Coppa del Mondo Under 20 SPF & SPM Guatemala 21-21 novembre 2021 Coppa del Mondo Under 20 FF & SPM Téhéran 10-12 dicembre 2021 Coppa del Mondo Under 20 SM Tokyo 10-12 dicembre 2021 Coppa del Mondo FM Bangkok 18-19 dicembre 2021 Coppa del Mondo Under 20 SPM La Havane 14-16 gennaio 2022 Coppa del Mondo SPF La Havane 28-30 gennaio 2022 Coppa del Mondo Under 20 FF & FM

(foto@AugustoBizzi)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport