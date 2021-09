Giornata nazionale sulla Sla, la torre civica di Pomezia si colora di verde

Pomezia – Il Comune di Pomezia aderisce alla XIV edizione della Giornata Nazionale sulla SLA, organizzata da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica in collaborazione con Anci. Questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza si accenderà di verde, un richiamo ai colori sociali dell’iniziativa e simbolo di speranza per una malattia che ancora oggi non conosce cura. La SLA è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i movimenti della muscolatura volontaria.

“Attualmente in Italia sono circa 6mila i malati di SLA – osserva l’Assessora Miriam Delvecchio –. Una malattia neurodegenerativa grave che modifica profondamente l’esistenza di un individuo e che purtroppo ancora oggi è incurabile. L’aggressività della Sclerosi Laterale Amiotrofica coinvolge l’intero nucleo familiare del paziente, per questo è fondamentale attivare una rete sociale che possa consentire loro di non sentirsi soli nell’affrontare questo difficile percorso”.

“Illuminiamo la Torre Civica di piazza Indipendenza – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – per richiamare l’attenzione sul valore della vita e rendere omaggio alla forza e alla tenacia di tutti coloro che lottano ogni giorno contro questa malattia. Questa sera le principali piazze italiane saranno accese di verde, un gesto simbolico per combattere tutti insieme la stessa battaglia sottolineando la necessità di continuare a finanziare la ricerca scientifica, che nell’ultimo anno e mezzo ha dimostrato nuovamente di essere fondamentale per il futuro del nostro Paese”.

