L’Italkarate in festa: Nello Maestri e Viviana Bottaro sposi

Nello Maestri e Viviana Bottaro insieme per tutta la vita. Si sono sposati ieri gli azzurri della Nazionale Italiana di karate. Lui ex atleta e grande campione del kumite italiano, attuale allenatore dell’Italia e lei bronzo olimpico nel kata ai recenti Giochi di Tokyo e pluricampionessa mondiale ed europea, ma in fondo due ragazzi innamorati che si sono incontrati sul tatami e giurati amore per sempre.

Lo hanno fatto nella splendida Camogli di una Liguria illuminata dal sole e bagnata dal mare azzurro. Azzurro. Come il cielo che sovrasta la splendida città a strapiombo sul mare e azzurro come il colore del team che li ha festeggiati. Con i due neo sposi le rispettive famiglie e gli amici. Anche i compagni della Nazionale Italiana di karate, tra cui Mattia Busato, Angelo Crescenzo e Clio Ferracuti e tanti amici protagonisti della disciplina negli anni.

Raccontare del matrimonio di Nello e Viviana vuol dire anche narrare la storia del karate. Tra gli invitati non solo i tecnici azzurri tra cui Roberta Sodero (allenatrice della Bottaro a Tokyo), Savio Loria e Claudio Guazzaroni, già campioni leggendari sul tatami, ma anche storici atleti che hanno scritto la storia delle arti marziali. Sara Battaglia e Michela Pezzetti (che hanno formato con Viviana il dream team femminile del kata vincente in tutto il mondo), Fulvio Sole, Massimiliano Ferrarini, Gianpaolo Quarta, Stefano Maniscalco, Ivan Salerno e il campione di judo Emanuele Bruno. Anche l’oro olimpico di Tokyo Luigi Busà ha voluto festeggiare il giorno più bello con la coppia, accompagnato da sua sorella Lorena, atleta della Nazionale. E non solo. Anche Cinzia Colaiacomo, responsabile del settore karate delle Fiamme Oro (di cui Viviana è atleta) e Daniela Berrettoni, che ricopre lo stesso ruolo nell’Esercito (squadra di appartenenza di Nello). Un mondo azzurro, nel mondo meraviglioso di due ragazzi che hanno coronato il loro sogno d’amore e che da ieri formeranno il loro mondo della vita. Insieme.

Emozionatissimi entrambi nel momento dello scambio dell’anello davanti all’altare e gli applausi degli invitati hanno incorniciato un gesto pieno di promesse e di amore. Una torta di quattro piani e i fuochi d'artificio hanno concluso un bacchetto gioioso ed emozionante.

Avevano annunciato Nello e Viviana le loro nozze, prima della partenza per Tokyo (leggi qui). Un anello al dito, il sorriso smagliante di lei e l’amore di lui, accanto a lei. Accanto. Come oggi. Oggi e per sempre. E uno splendido filmato che la Bottaro ha condiviso sulla sua pagina personale Instagram, lo descrive benissimo.

Auguri agli Sposi dalla redazione de Il Faro online.

(foto@NelloMaestri/Instagram)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Viviana Bottaro (@vivianabottaro)

Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport