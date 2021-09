Paura a bordo del volo Pechino-Parigi: prima un’esplosione, il fumo nero poi il rientro d’urgenza

E’ decollato da Pechino ed era diretto in Francia ma a causa di un incidente tecnico è dovuto tornare indietro.

Stamattina poco dopo il decollo è stata udita una esplosione a bordo del Boeing 777 dell’Air France. Tanta paura tra l’equipaggio che ha deciso di tornare a Pechino dopo soli 15 minuti dal decollo.

Per fortuna a parte lo spavento causato anche dal fitto fumo nero che si è sprigionato dopo l’esplosione non ci sono state conseguenze per passeggeri ed equipaggio. L’aereo è atterrato tranquillamente a Pechino.

(Il Faro on line)