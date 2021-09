Assembramenti e balli senza mascherina: chiuso un locale a San Felice Circeo

San Felice Circeo – Anche in questo fine settimana sono proseguiti, in tutta la provincia, i controlli finalizzati al contrasto della pandemia Covid–19, con particolare attenzione nelle zone della movida.

Nella corso della nottata odierna, a San Felice Circeo, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Terracina hanno sanzionato un noto locale “discoteca” di quella cittadina. Al momento del controllo, gli agenti hanno constatato che nell’attività era in corso una serata danzante, con la presenza di numerose persone prive di mascherina di protezione e assembrate tra loro.

Pertanto hanno contravvenzionato il titolare e provveduto a far scattare la chiusura provvisoria del locale per la violazione delle misure per il contenimento del Covid-19.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

