Cresce il Sindacato Aeronautica Militare: costituita la sezione di Fiumicino

Fiumicino – Si è costituita il 15 settembre 2021, in presenza del Segretario Generale Paolo Melis, la sezione del Siam di Fiumicino, di cui è stato eletto Segretario Nicola Spina, mentre sono stati nominati membri della Segreteria Salvatore Orabona e Alessandro Trunzo.

“Vogliamo essere il punto di riferimento per i colleghi e saremo in prima linea per la tutela dei diritti di tutti, spesso posti in secondo piano, specie in quest’ultimo periodo piuttosto confuso dovuto alla pandemia”, dichiara il neo segretario eletto Nicola Spina.

“Siamo certi, soggiunge il Segretario Generale Paolo Melis, che i neo eletti saranno all’altezza della sfida che si troveranno ad affrontare e si porranno quale valido e qualificato ausilio per i loro colleghi. Per questo, tutto il Siam augura loro buon lavoro”.

Il Siam

Il Sindacato Aeronautica Militare denominato Si.A.M., è un’organizzazione sindacale dei lavoratori militari dell’Aeronautica Militare in servizio associati liberamente e volontariamente senza distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, grado, qualifica o funzione.

Il Siam è stato costituito da 47 soci fondatori il 25 maggio 2019, giusto preventivo assenso del Ministero della Difesa del 17 aprile 2019, ha sede a Roma in via Palestro, 68.