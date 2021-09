Maltrattava la moglie davanti ai figli: arresti domiciliari per un 35enne di Terracina

Terracina – Ieri, 18 settembre 2021, a Terracina, i carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile, in ottemperanza all’ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Latina, a seguito della richiesta di misura di aggravamento avanzata dal reparto operante, hanno tratto in arresto un 35enne del posto.

In particolare, l’uomo era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare della ex moglie, in quanto resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e di maltrattamenti in presenza di minori.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

