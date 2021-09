Mondiali, Ganna è campione nella cronometro individuale

Porta fortuna il nome ‘Filippo’ in questi giorni estivi nel 2021. Se Tortu si mette al collo la medaglia d’oro alle Olimpiadi nella 4×100 e rinnova poi il personale nei 200 metri con 20”11 a Nairobi (leggi qui), il suo omonimo nel ciclismo costruisce la leggenda, come il campione dell’atletica azzurra. E’ Ganna a far sognare. Come Tortu è tornato da Tokyo con l’oro. Un oro nell’inseguimento su pista a squadre (leggi qui) e oggi si è ripetuto sul primo gradino sportivo ai Mondiali.

Ha fatto bis nella conquista del titolo iridato. Ha percorso 43,3 chilometri in Belgio da Knokke-Heist a Bruges in 47’47″83 e ha regalato all’Italia un altro trionfo mondiale nella cronometro individuale. E’ di buon auspicio anche per la Nazionale di pallavolo maschile che questa sera si giocherà il titolo europeo con la Slovenia (leggi qui).

(foto@ItaliaTeam/Facebook)

