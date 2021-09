Pomezia, miasmi dal fosso della Crocetta: interviene l’Arpa

Pomezia – Procedono gli interventi di controllo e monitoraggio sul fosso della Crocetta a seguito delle segnalazioni di miasmi pervenute dai residenti del quartiere Querceto. L’Ufficio Ambiente e la Polizia Locale del Comune di Pomezia, in collaborazione con l’Ente di Bonifica, hanno effettuato diversi sopralluoghi a cui seguirà a breve il campionamento delle acque a cura di Arpa Lazio.

“I campionamenti delle acque – spiega l’Assessore Giovanni Mattias – ci consentiranno di verificare in quali punti del fosso, presumibilmente a monte del Querceto, si trovano gli scarichi che creano disagi al quartiere. Con questo intervento proseguiamo la campagna di monitoraggio dei corsi d’acqua che insistono sul territorio comunale, avviata già lo scorso anno”.

“Un intervento importante – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – con pulizia del versante e devegetazione di una sponda del fosso, necessarie per far accedere agilmente gli enti di controllo. Rimaniamo in attesa dei campionamenti di Arpa Lazio per identificare gli scarichi e programmare azioni congiunte a tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.

“La collaborazione con la cittadinanza per questa Amministrazione è sempre prioritaria – sottolinea il Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Villani – Per questo motivo, non appena pervenuta la segnalazione da parte del Comitato di Quartiere Querceto, anche come Commissione Ambiente ci siamo fatti subito promotori di attività atte a ricercare e risolvere il problema”.

