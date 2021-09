Terracina, devastante incidente tra moto: morti 3 centauri

Terracina – Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi sulla Frosinone Mare all’altezza allo svincolo del Frasso sulla superstrada che porta a Terracina.

Rientrava dal mare un gruppo di centauri quando uno dei motociclisti si è scontrato con un’altra moto che viaggiava in direzione opposta. Un impatto violentissimo a causa del quale sono morti due uomini e una donna.

Tre i feriti, tutti trasportati in ospedale, uno le cui condizioni sono apparse subito gravi è stato trasferito in eliambulanza in un nosocomio romano.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, la Polizia stradale e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, di rimozione dei detriti e lo svolgimento dei rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente.

