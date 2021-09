L’auto trasformata in una base di spaccio, a casa l’elenco scritto dei clienti: arrestato 41enne a Ostia

Ostia – Gli uomini del Commissariato Lido di Roma, hanno arrestato un cittadino italiano di 41anni, pluripregiudicato, trovato in possesso di 500 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, nascosta e custodita all’interno di un’autovettura diventata base di spaccio e punto di riferimento per l’approvvigionamento delle dosi per i tossicodipendenti della zona, parcheggiata in via M. Fasan.

La perquisizione estesa all’abitazione del 41enne ha permesso di rinvenire bilancini di precisione, la strumentazione per il taglio delle sostanze stupefacenti, il materiale per il confezionamento, piccoli quantitativi di cocaina, un elenco manoscritto riportante dei nomi di presunti acquirenti nonché n. 2 repliche di pistola prive di tappo rosso caricate con proiettili a salve.

All’uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

