Caos Roma-Lido, Picca: “Inaccettabile che la linea rimanga così prima dei nuovi treni”

Ostia – “Grande caos sulla Roma-Lido. E’ trascorsa una settimana dallo stop per la chiusura di tre fermate importanti come Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo, e i cittadini hanno subito gravissimi disagi. Parliamo di migliaia di pendolari che nelle ore di punta – quindi dalle 7 alle 9 del mattino, con la riapertura delle scuole, e dalle 17 alle 18.30 – prendono convogli che hanno almeno 15 minuti di ritardo. Un’odissea che è addirittura peggiorata, con dieci corse saltate, vagoni pieni, alla faccia del contagio da Covid, ascensori e scale mobili fuori uso con problemi all’utenza disabile”.

E’ quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, aggiungendo: “L’immobilismo della Raggi, le lettere sbagliate dell’amministrazione grillina del Municipio X e le promesse di Zingaretti con l’avveniristica Metromare sono una presa in giro per i cittadini. Secondo il ‘Comitato pendolari Roma-Lido’ il primo treno revisionato dovrebbe entrare in esercizio non prima della prossima estate mentre il primo treno nuovo, come del resto ha detto il presidente della Regione Lazio, arriverà solo nel 2025. Da qui a un anno come faranno migliaia e migliaia di utenti a utilizzare la linea ferroviaria? E’ inaccettabile che si possa continuare a gestire la Roma-Lido in queste condizioni e sulla pelle dei cittadini“.

