Conto alla rovescia per l’evento “Arte collettiva a Passoscuro” foto

L'appuntamento il 25 settembre alla Casa della Partecipazione in via del Buttero, per parlare di arte, territorio e politica.

Fiumicino – Manca ormai poco all’evento “Arte collettiva a Passoscuro”, un incontro che si propone di aprire un dibattito sui temi del rapporto tra Arte, Politica e Territorio, a partire dall’esperienza dei Murales di Passoscuro, un’ iniziativa nata spontaneamente nel 2018 ed ormai consolidata, attraverso la realizzazione di oltre cento tra murales ed interventi artistici nella cittadina di Passoscuro e la pubblicazione del Primo Catalogo dei Murales nel 2019. L’ordine della giornata è organizzato in due momenti complementari: Foto 3 di 5







Nella mattinata – dalle 10,00 alle 13,15 – dopo l’apertura dei lavori da parte dell’Associazione L’Isola delle Correnti, ci sarà un saluto da parte delle Istituzioni – Comune di Fiumicino – e la proiezione del Video “Passoscuro, una prova d’Autori” di Felice Del Brocco.

A seguire, l’analisi dei risultati del questionario distribuito alla popolazione di Passoscuro, e gli interventi programmati per l’incontro.

Dopo la pausa pranzo – dalle 13,15 alle 14,15 – gentilmente offerta dal Ristorante “Zio Mauro” – nel pomeriggio l’incontro si aprirà ad un dibattito pubblico con gli interventi dal posto e le testimonianze delle varie realtà culturali presenti nel Territorio, nonchè degli stessi artisti e dei cittadini coinvolti in prima persona nell’esperienza dei murales.

Seguirà la Presentazione del secondo volume del Catalogo dei Murales 2019/ 2021 e le conclusioni finali e le proposte culturali operative dirette alle istituzioni. Contestualmente si aprirà la Mostra Collettiva di tutti gli artisti che hanno partecipato all’esperienza dei Murales di Passoscuro.

La Mostra si concluderà il sabato successivo, 2 ottobre; alle ore 16,00 ci sarà un concerto a cura della Scuola di Musica “La Pantera Rosa”.

