Elezioni nel X Municipio, quattro candidati a confronto

Ostia – Fra poco più di due settimane i cittadini romani saranno chiamati a decidere chi amministrerà la Capitale e i suoi Municipi per i prossimi cinque anni.

Le elezioni del 3 e 4 ottobre, infatti, eleggeranno il Sindaco di Roma e i Presidenti dei suoi 15 Municipi, fra cui il Decimo, che tornerà alle urne per la seconda volta in appena tre anni: l’attuale Amministrazione, lo ricorderete, è stata eletta nell’autunno del 2018, dopo la fine del periodo di commissariamento del Municipio.

E adesso, a contendersi il Palazzo del Governatorato saranno principalmente in quattro: il vicepresidente uscente Alessandro Ieva (Movimento 5 Stelle), l’attuale capogruppo della Lega Monica Picca per la coalizione di centrodestra, il consigliere Andrea Bozzi (sostenuto dalla lista civica di Carlo Calenda) e Mario Falconi (Partito democratico), candidato del centrosinistra.

Ed è per fare chiarezza sui programmi e sulle proposte dei quattro “big” in corsa per la presidenza del Municipio X che ilfaroonline.it ha organizzato un dibattito che sarà trasmesso in diretta streaming sulla sua pagina Facebook (clicca qui) il prossimo giovedì 23 settembre a partire dalle ore 18 e che vedrà Bozzi, Falconi, Picca e Ieva scontrarsi sulle tematiche più “scottanti” degli ultimi mesi (e non solo): i trasporti, la viabilità, il turismo e il grado di autonomia che dovrebbe essere concessa al Municipio.

Le modalità di svolgimento del dibattito

Ogni candidato avrà a disposizione lo stesso quantitativo di tempo per rispondere a ciascuna delle domande che verranno poste dal Angelo Perfetti, direttore responsabile de ilfaroonline.it e moderatore del confronto.

L’ordine di risposta alla prima domanda sarà deciso da un sorteggio (che avverrà anch’esso in diretta), e sarà poi invertito per le successive domande, in maniera tale che nessuno debba rispondere sempre per primo o per ultimo. Al termine di ogni “giro” di risposte, inoltre, ognuno dei candidati avrà diritto di replica, se sarà personalmente chiamato in causa da uno degli avversari nel corso del suo intervento.

Al termine del dibattito, che avrà durata di circa un’ora e mezza, i quattro potranno poi lanciare un appello “libero” agli elettori, illustrando i punti di forza del loro programma elettorale.

Sarà l’occasione ideale per approfondire i temi più sentiti dai cittadini del X Municipio e comprendere nel dettaglio i progetti delle forze politiche candidate. Da non perdere…

