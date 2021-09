Emergenza a Parco Leonardo: in via del Perugino 140 famiglie senza gas da giorni

Fiumicino – E’ quasi una settimana che 140 famiglie sono senza gas a Parco Leonardo e continueranno a restarci per altri 15 o 20 giorni. L’impianto del gas di via del Perugino, infatti, sia stato chiuso a causa di una fuga di gas. Non poter usufruire di questo bene primario significa non poter fare una colazione, un pranzo, una cena o alimentare i propri piccoli.

Per i bambini piccoli, ad esempio, occorre scaldare ogni 3 ore un biberon, neanche questo è possibile. Restare senza gas significa non potersi lavare per andare a lavoro. I tecnici sono al lavoro ma nel frattempo chi aiuta le famiglie? L’Amministrazione comunale ha dato subito il suo sostegno: “Subito una cucina da campo ed i moduli per le docce per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell’interruzione della fornitura di gas in via del Perugino a Parco Leonardo. Da giorni stiamo seguendo e sollecitando affinché ci sia un intervento celere per isolare la fuoriuscita di gas, con conseguente isolamento delle palazzine in via del Perugino. Un problema con criticità urgente”, afferma il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Non è possibile lasciare anziani e bambini senza un servizio di primaria necessità, per questo ci siamo mossi subito in collaborazione con la Misericordia, che provvederà a montare sia una cucina da campo sia alcune docce con acqua calda a disposizione di tutti, così da salvaguardare le esigenze dei nostri concittadini”.

“Siamo sempre in contatto con le autorità competenti. L’emergenza la stiamo gestendo celermente tutti insieme, grazie alla Misericordia che si è attivata a supporto della popolazione ed i volontari delle associazioni locali”, conclude il Vicesindaco.

