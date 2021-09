Latina, la tutela dell’ambiente il tema dell’incontro del M5S con la Sottosegretaria Fontana

Latina – “Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città Ilaria Fontana, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

Domani dalle 19.15 sarà presente, unitamente ai candidati della lista M5S Latina, presso l’area pedonale per incontrare i cittadini e confrontarsi su temi ambientali”.

Il Movimento 5 Stelle di Latina annuncia la visita della Sottosegretaria.

“Il Ministero della Transizione ecologica è stato chiesto e ottenuto dal Movimento 5 Stelle per garantire l’attuazione di tutte quelle azioni che sono alla base dei principi del MoVimento e, da sempre, rappresentate dalle nostre 5 stelle (acqua pubblica, ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo e connettività).

Al riguardo, oggi, siamo chiamati ad una sfida globale che non può essere strumentalizzata, perché non è barattabile e non è differibile. Dobbiamo percorrere assolutamente la strada del cambiamento, ridisegnare il nostro sistema economico in grado di creare sviluppo ma tutelando l’ambiente.

Temi che condizioneranno il futuro del nostro pianeta da qui al 2050, data limite fissata dall’Europa per tutti gli adempimenti per la trasformazione ecologica dell’Europa, per salvare il pianeta dai disastri ambientali che si stanno presentando sempre più frequenti a causa del surriscaldamento globale.

É importante che i cittadini acquisiscano la consapevolezza che le strategie e gli obiettivi Europei fanno parte della vita di tutti i giorni, delle nostre azioni quotidiane.

Per questo il nostro impegno per la tutela ambientale del territorio Comunale sarà massimo a partire dalla gestione e raccolta dei rifiuti, con azioni volte innanzitutto a ridurre l’inquinamento dei terreni e delle falde acquifere, all’implementazione degli impianti di depurazione, alla regolarizzazione degli scarichi fognari con la realizzazione dei medesimi laddove assenti e l’eliminazione delle fosse biologiche. Importante, tra le altre cose, sarà l’implementazione delle compostiere di comunità; come la transizione energetica mediante la realizzazione delle comunità energetiche.

C’è tantissimo lavoro da fare in Comune per il futuro Green della nostra città e con la fiducia dei cittadini lo realizzeremo insieme.

Siamo felici di poter portare il nostro contributo al confronto con la Sottosegretaria Fontana perché tratteremo un tema dal quale la comunità globale non può sottrarsi.

Noi siamo pronti a dare il nostro contributo fattivo mettendo in atto tutti gli strumenti e le competenze per andare in questa direzione nella piena consapevolezza che la tutela dell’ambiente coincide con la sopravvivenza del nostro pianeta“.

