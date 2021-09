Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo la sfuriata temporalesca che domenica avrà interessato il Nord e parte del Centro la pressione tornerà a rinforzare lunedì sul Mediterraneo centrale e l’Italia e il tempo diverrà più stabile. Farà eccezione una certa variabilità che di pomeriggio si attiverà in prossimità dell’arco alpino e sull’Appennino settentrionale, anche con qualche breve pioggia ma in esaurimento in serata. Le temperature perderanno qualche grado anche al Sud e nella notte le minime risulteranno piuttosto frizzanti sulle Alpi e sulla Val Padana, anche inferiori ai 15°C.

METEO LUNEDI’ 20 SETTEMBRE. Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, Sereno sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, Sereno sulle subappenniniche e sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Sereno sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Sereno altrove.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: prevalente stabilità sulle regioni centrali tirreniche eccezion fatta per alta Toscana e relativi comparti orientali e appenninici che vedranno il fiorire di instabilità entro metà pomeriggio. Meglio altrove. Venti moderati meridionali. Temperature senza grandi variazioni, in lieve ascesa su Lazio e Umbria. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Ci attende ancora della locale instabilità nel corso di sabato, specie sulla Toscana settentrionale e orientale; solo localmente altrove. Domenica è previsto un nuovo impulso instabile in moto da Toscana verso Umbria e parte del Lazio; picchi pluviometrici previsti su alta Toscana e relative zone appenniniche. Migliora lunedì con locale instabilità su toscana interna e appenninica; temperature massime in lieve ripresa.

(Fonte: 3B Meteo)